Названа стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

Строительство подводного тоннеля, который может соединить Чукотку и Аляску, потребует значительных финансовых вложений.
Как сообщил в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин, ориентировочная стоимость реализации такого масштабного инфраструктурного объекта оценивается в диапазоне от 7−8 до 12−15 миллиардов долларов США.
По словам исследователя, такой разброс в оценках связан с различиями в методиках расчёта. Одни эксперты включают в смету исключительно расходы на основную проходку тоннеля, в то время как другие учитывают полный комплекс работ, включая создание всей необходимой сопутствующей инфраструктуры, что существенно увеличивает общий бюджет проекта.
Ранее сообщалось, что протяженность тоннеля через Берингов пролив может достичь 112 км.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.