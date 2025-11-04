Москвичам рассказали о погоде во вторник

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом разрозненных кучево-дождевых облаков и усилением ветра. В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь с общим количеством осадков до шести-восьми литров воды на метр квадратный… Температура воздуха плюс 8 — плюс 11 градусов», — рассказал Тишковец.