Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом разрозненных кучево-дождевых облаков и усилением ветра. В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь с общим количеством осадков до шести-восьми литров воды на метр квадратный… Температура воздуха плюс 8 — плюс 11 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер, с переходом на западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.