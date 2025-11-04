Отдельные районы Крыма останутся без воды

4 ноября в отдельных районах Крыма на время пересохнут краны.
«Водоснабжение будет ограничено в связи с аварийно-ремонтными работами», — сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».
Где не будет воды 4 ноября
Село Перевальное Симферопольского района: ул. Октябрьская, а также прилегающие улицы и переулки.
Примерное время возобновление подачи воды 21.00.
Вода будет подаваться по графику: с 6:00 до 8:00; с 14:00 до16:00; с 19:00 до 21:00.
Телефон диспетчерской:
Джанкой: ул. Первомайская (МКД) — 34,48,48А, 50,52, 53А, 54, 56, 58, 68; ул. Первомайская (частный сектор), № 53 — 97.
Телефон диспетчерской:
Керчь: ул. Горького, 8.
Телефон диспетчерской