Отдельные районы Крыма останутся без воды

В Крыму частично ограничат подачу воды 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

4 ноября в отдельных районах Крыма на время пересохнут краны.

«Водоснабжение будет ограничено в связи с аварийно-ремонтными работами», — сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Где не будет воды 4 ноября

Село Перевальное Симферопольского района: ул. Октябрьская, а также прилегающие улицы и переулки.

Примерное время возобновление подачи воды 21.00.

Вода будет подаваться по графику: с 6:00 до 8:00; с 14:00 до16:00; с 19:00 до 21:00.

Телефон диспетчерской: +7 (978) 467−07−47.

Джанкой: ул. Первомайская (МКД) — 34,48,48А, 50,52, 53А, 54, 56, 58, 68; ул. Первомайская (частный сектор), № 53 — 97.

Телефон диспетчерской: +7 (978) 467−07−53. В кранах должно зажурчать к 18.00.

Керчь: ул. Горького, 8.

Телефон диспетчерской +7 (978) 097−47−79. Вода появится к 19.00.