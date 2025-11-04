Аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня утром, 4 ноября, в Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Напомним, сегодня утром промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях. Из-за ЧП на территории республики ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим в аэропорту «Уфа» пришлось ввести временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
