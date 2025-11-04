Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов

В Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 4 ноября, в Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Напомним, сегодня утром промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях. Из-за ЧП на территории республики ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим в аэропорту «Уфа» пришлось ввести временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.