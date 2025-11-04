Ричмонд
В ЕАО прошел десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства

В ЕАО прошел юбилейный этнографический диктант к Дню народного единства.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя — РИА Новости. Юбилейный десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства прошел в ЕАО, сообщает правительство Еврейской автономной области.

«Юбилейный — десятый — этнографический диктант прошел в ЕАО. В канун Дня народного единства регион присоединился к масштабной всероссийской акции. Одной из площадок диктанта стал Большой зал правительства ЕАО», — говорится в сообщении.

Участие в акции приняли представители молодежных организаций, общественные и политические деятели региона. Как отметил заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов, в этом году несколько вопросов диктанта будут заданы в видеоформате от участников СВО.

«Этнографический диктант позволяет нам узнать наши корни и истоки, открытия и достижения нашей страны. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наши мужчины и женщины стоят на защите своей Родины, защищают ее границы, интересы и самобытность», — подчеркнул он.

Акция помогает укрепить гражданскую идентичность, сохранить традиционные ценности и противостоять искажению истории. Это отличный способ проверить свои знания о культуре и истории народов России.

Диктант состоит из 30 вопросов, на выполнение которых отводится 45 минут, участвовать можно очно и в онлайн-формате.