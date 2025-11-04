На берегу Каспийского моря в Казахстане нашли 112 погибших тюленей

На побережье Каспийского моря в Казахстане экологи нашли 112 мертвых тюленей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области Казахстана.
По информации ведомства, туши были обнаружены во врем проверки береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутина. На месте специалисты собрали морскую воду для выяснения причин случившегося.
Ранее в Минсельхозе Казахстана, отмечает агентство, сообщали, что причиной подобных случаев гибели тюленей в 2024 голу могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа.
Между тем, в исследовании Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что каждую минуту глобальное потепление уносит минимум одну жизнь.