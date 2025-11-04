Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске сотрудница банка предотвратила кражу 800 тысяч рублей у женщины

Сотрудница банка Дарья Калиничева из Красноярска уберегла женщину от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудница банка предотвратила кражу 800 тысяч рублей у женщины. Об этом рассказали в краевом МВД. 72-летней горожанке позвонил незнакомец и сообщил, что якобы мошенники получили доступ к ее финансам. Ей порекомендовали снять накопления и положить деньги на «безопасный счет».

Она последовала инструкциям и пришла в отделение банка для снятия денег. Сотруднице банка она рассказала, что хочет снять накопления на памятник родственнику. Дарья Калиничева усомнилась в правдивости действий клиентки, отговорила ее и сообщила о произошедшем в полицию.

Начальник отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» Евгений Клименчук поблагодарил Дарью за активную гражданскую позицию и вручил ей благодарственное письмо от имени начальника городской полиции.

Заведено дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.