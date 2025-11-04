В Красноярске сотрудница банка предотвратила кражу 800 тысяч рублей у женщины. Об этом рассказали в краевом МВД. 72-летней горожанке позвонил незнакомец и сообщил, что якобы мошенники получили доступ к ее финансам. Ей порекомендовали снять накопления и положить деньги на «безопасный счет».