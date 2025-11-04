Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Музыка мира»: красноярцы отправятся в путешествие по странам света за один вечер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 ноября в краевой филармонии состоится концерт «Музыка мира» — уникальный музыкальный проект, объединяющий звучание разных народов планеты.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На сцене выступят лучшие творческие коллективы города: Красноярский камерный оркестр, камерный хор, духовой оркестр, ансамбль танца «Енисейские Зори» и ансамбль народной песни «Красный Яр».

Гостей ждет настоящий парад культур — от кавказской лезгинки и аргентинского танго до венгерского чардаша и популярных мелодий Европы и Азии. Особенным моментом концерта станет исполнение китайской песни «Mo li hua» («Цветы жасмина») — произведения, вошедшего в культурное наследие человечества.

«Исполняя “Цветы жасмина”, мы прикасаемся к многовековой традиции. Это больше, чем песня. Это музыкальный мост между Востоком и Западом», между прошлым и настоящим, где истинная красота универсальна и не знает границ", — отметила художественный руководитель Красноярского камерного хора Екатерина Баулина.

Ансамбль «Красный Яр» впервые примет участие в проекте. Коллектив представит болгарский хит «Бре, Петрунько» и совместный номер с ансамблем «Енисейские Зори» — грузинский танец «Рачули».

«Мы очень тщательно репетируем сейчас. Шьём элементы грузинского костюма. В сольной программе представим два известных хита Республики Беларусь и Болгарии. Обещаем удивить всех наших зрителей», — поделился художественный руководитель ансамбля «Красный Яр» Владимир Будилин.

Концерт состоится 7 ноября в 19:00 в зале краевой филармонии.

16+