«Музыка мира»: красноярцы отправятся в путешествие по странам света за один вечер

На сцене выступят лучшие творческие коллективы города: Красноярский камерный оркестр, камерный хор, духовой оркестр, ансамбль танца «Енисейские Зори» и ансамбль народной песни «Красный Яр».
Гостей ждет настоящий парад культур — от кавказской лезгинки и аргентинского танго до венгерского чардаша и популярных мелодий Европы и Азии. Особенным моментом концерта станет исполнение китайской песни «Mo li hua» («Цветы жасмина») — произведения, вошедшего в культурное наследие человечества.
«Исполняя “Цветы жасмина”, мы прикасаемся к многовековой традиции. Это больше, чем песня. Это музыкальный мост между Востоком и Западом», между прошлым и настоящим, где истинная красота универсальна и не знает границ", — отметила художественный руководитель Красноярского камерного хора Екатерина Баулина.
Ансамбль «Красный Яр» впервые примет участие в проекте. Коллектив представит болгарский хит «Бре, Петрунько» и совместный номер с ансамблем «Енисейские Зори» — грузинский танец «Рачули».
«Мы очень тщательно репетируем сейчас. Шьём элементы грузинского костюма. В сольной программе представим два известных хита Республики Беларусь и Болгарии. Обещаем удивить всех наших зрителей», — поделился художественный руководитель ансамбля «Красный Яр» Владимир Будилин.
Концерт состоится 7 ноября в 19:00 в зале краевой филармонии.
16+