«Музыка мира»: красноярцы отправятся в путешествие по странам света за один вечер

«Исполняя “Цветы жасмина”, мы прикасаемся к многовековой традиции. Это больше, чем песня. Это музыкальный мост между Востоком и Западом», между прошлым и настоящим, где истинная красота универсальна и не знает границ", — отметила художественный руководитель Красноярского камерного хора Екатерина Баулина.