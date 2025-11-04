Ричмонд
Режим «Беспилотная опасность», введенный в Башкирии из-за атаки БПЛА, сняли

В Башкирии сняли введенный из-за атаки БПЛА режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 4 ноября, на территории Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям региона Кирилл Первов.

Напомним, ранее сегодня утром промышленный комплекс в Стерлитамаке атаковали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Из-за ЧП на территории республики ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим в аэропорту «Уфа» пришлось ввести временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Режим «Беспилотная опасность» перестал действовать на территории республики. Кроме того, аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов.

