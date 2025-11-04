Новый телеканал появился в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе предприятия «Белтелеком».
В организации сообщили, что с 31 октября в расширенных, базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA начал вещание тестовый телеканал «Победа». Его можно смотреть на 58-й кнопке.
«Победа» является телеканалом «Цифрового Телесемейства» Первого канала, который был запущен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он транслирует классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, российские фильмы, сериалы.
