Игорь Кобзев проведёт прямую линию с жителями Иркутской области 12 ноября

Напомним, в прошлом году прямая линия губернатора Иркутской области состоялась 17 декабря. Во время полуторачасового эфира поступило 890 звонков, а в социальных сетях Игорю Кобзеву задали более двух тысяч вопросов. В том числе жители региона спрашивали губернатора о стоимости авиабилетов Иркутск-Бодайбо, запрете майнинга, завершении капитального ремонта роддома в городе Черемхово, зарплатах работниках дополнительного образования.