Игорь Кобзев проведёт прямую линию с жителями Иркутской области 12 ноября

Губернатор обратился к жителям Приангарья с просьбой оставлять ему вопросы через платформу обратной связи.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведёт прямую линию с жителями региона 12 ноября в 18:30. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале. Прямая линия состоится на телеканале «Россия 24».

Вопросы для губернатора можно оставить через платформу обратной связи на Госуслугах, а также под постом о прямой линии в его Телеграм-канале.

«Телефон для прямого общения опубликую в день эфира», — добавил Игорь Кобзев.

Напомним, в прошлом году прямая линия губернатора Иркутской области состоялась 17 декабря. Во время полуторачасового эфира поступило 890 звонков, а в социальных сетях Игорю Кобзеву задали более двух тысяч вопросов. В том числе жители региона спрашивали губернатора о стоимости авиабилетов Иркутск-Бодайбо, запрете майнинга, завершении капитального ремонта роддома в городе Черемхово, зарплатах работниках дополнительного образования.