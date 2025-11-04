В Хабаровске сварили и раздали три тонны Царской ухи

Традиционное русское блюдо сварили в одном большом котле.
Как рассказали в краевом министерстве промышленности и торговли, на уху потребовалось 3,7 тонны рыбы (этот объем ушел на предварительную варку бульона и подготовку филе) и почти 500 килограммов картофеля, 25 килограммов соли и 3 килограмма черного молотого перца. Основу блюда составил лосось — использовано 1200 килограммов голов кеты. Кроме того, добавлены сазан, судак, верхогляд и красноперка.
По словам заместителя министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Марии Радченко, организаторы рассчитывают раздать не менее 13 тысяч порций, для чего поставлено 15 станций раздачи.
«При этом гости нашего большого вкусного праздника смогут попробовать пышную и ароматную выпечку от наших партнеров-ресторанов: они представят богатое разнообразие блинов, расстегаев, пирожков, кулебяк и ватрушек, — сообщила Мария Радченко. — Главная цель Фестиваля русской кухни — сохранение национальных кулинарных обычаев, основанных на традиционных, а также локальных продуктах, а также вкусовых сочетаниях. Стоит отметить, что фестиваль получился действительно масштабным, к нему присоединились рестораны Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, кафе и заведения общепита Амурского, Солнечного, Ванинского, Вяземского, Советского-Гаванского, а также района им. Лазо. Они предложат своим гостям блюда специального русского меню, в которое вошли грибные и мясные солянки, русская скоблянка, томленный картофель со шкварками, печеные пирожки с разнообразными начинками, а также кисели и сбитни».
Фото: Ирина Троценко/РГ.
Между тем к первому Всероссийскому фестивалю русской кухни присоединилась Колыма. С 1 по 7 ноября в Магаданской области проходят гастрономические мероприятия. В Центре культуры Магадана в рамках празднования Дня народного единства организован уголок русской кухни «Ярмарочное чаепитие» с традиционными блюдами. В одном из ресторанов города пройдет гастроужин в русской народной стилистике с уклоном на колымскую этнику.
Кстати.
Традиция угощать ухой на праздники есть и на Камчатке. Самую большую уху в Петропавловске-Камчатском сварили 4 ноября 2007 года. На блюдо ушло 800 килограммов лосося, 200 — картошки, 20 — моркови, 50 — соли, 30 — зелени и килограмм черного перца. Получилось 6 тонн наваристой ухи.