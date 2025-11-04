В Хабаровске сварили и раздали три тонны Царской ухи

«При этом гости нашего большого вкусного праздника смогут попробовать пышную и ароматную выпечку от наших партнеров-ресторанов: они представят богатое разнообразие блинов, расстегаев, пирожков, кулебяк и ватрушек, — сообщила Мария Радченко. — Главная цель Фестиваля русской кухни — сохранение национальных кулинарных обычаев, основанных на традиционных, а также локальных продуктах, а также вкусовых сочетаниях. Стоит отметить, что фестиваль получился действительно масштабным, к нему присоединились рестораны Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, кафе и заведения общепита Амурского, Солнечного, Ванинского, Вяземского, Советского-Гаванского, а также района им. Лазо. Они предложат своим гостям блюда специального русского меню, в которое вошли грибные и мясные солянки, русская скоблянка, томленный картофель со шкварками, печеные пирожки с разнообразными начинками, а также кисели и сбитни».