Крымский астроном открыл новую комету в созвездии Девы

«Мы смогли снять объект, который накануне открыл Геннадий Борисов. Совершенно отчётливо видна кома, поэтому совершенно точно речь идёт о комете», — сказал он.
Новая комета получила обозначение gb00810 и имеет вытянутую параболическую орбиту с эксцентриситетом 0,997 и полуосью более 100 астрономических единиц. Плоскость её орбиты наклонена под углом 112,6 градуса — почти перпендикулярно орбитам планет Солнечной системы. Сейчас небесное тело направляется к Солнцу, а за последние пять дней его яркость увеличилась в 250 раз. Учёные пока не установили причину столь стремительного роста блеска.
Ранее житель Свердловской области Александр Краснов сумел заснять пролёт кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая подошла к Земле на рекордно близкое расстояние. По его словам, небесное тело оказалось гораздо тусклее прошлогодней кометы Atlas и было заметно только через объектив фотоаппарата.
