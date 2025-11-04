Крымский астроном открыл новую комету в созвездии Девы

Новая комета получила обозначение gb00810 и имеет вытянутую параболическую орбиту с эксцентриситетом 0,997 и полуосью более 100 астрономических единиц. Плоскость её орбиты наклонена под углом 112,6 градуса — почти перпендикулярно орбитам планет Солнечной системы. Сейчас небесное тело направляется к Солнцу, а за последние пять дней его яркость увеличилась в 250 раз. Учёные пока не установили причину столь стремительного роста блеска.