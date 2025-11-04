Ричмонд
Минтруда сказало белорусам о доплатах за работу в праздничные и выходные дни

Минтруда сказало, положена ли компенсация за работу в выходные и праздничные дни в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам о доплатах за работу в праздничные и выходные дни. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что привлечение белорусов к труду в выходной оформляется приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия для компенсации.

В Минтруда уточнили, что за каждый час работы в праздничные и выходные дни предусматривается доплата. Так, в случае сдельной оплаты труда, компенсация должна быть не ниже сдельных расценок.

«Если повременная — не ниже часовых тарифных ставок (окладов)», — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025.

Тем временем белорусский невролог сказал, что происходит с людьми, которые в первые 30 минут после пробуждения берут в руки гаджет.

Кроме того, Минтруда раскрыло детали оформления пенсии белорусам, работавшим в странах ЕАЭС.