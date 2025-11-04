Минтруда сказало белорусам о доплатах за работу в праздничные и выходные дни. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что привлечение белорусов к труду в выходной оформляется приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия для компенсации.
В Минтруда уточнили, что за каждый час работы в праздничные и выходные дни предусматривается доплата. Так, в случае сдельной оплаты труда, компенсация должна быть не ниже сдельных расценок.
«Если повременная — не ниже часовых тарифных ставок (окладов)», — отметили в ведомстве.
