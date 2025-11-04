Бастрыкин потребовал доклад о незаконном заселении мигрантов-нелегалов в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нарушения миграционного законодательства в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По информации СК, собственник жилого помещения в доме на проспекте Октября занимался заселением приезжих, которые могут незаконно находиться на территории РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Бастрыкин потребовал от главы Следкома Башкирии Владимира Архангельского представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения председателя СКР взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
