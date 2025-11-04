Ученые из США обнаружили, что сердце человека способно к самовосстановлению

«Наша работа была первой, которая показала, что мы можем регенерировать сердце свиньи после травмы, и теперь мы продвинулись в этой области, продемонстрировав, что даже клетки сердца взрослого человека среднего возраста, которые долгое время считались неспособными к делению, могут быть возвращены к созданию новых, функциональных клеток. Это смещает парадигму от управления симптомами к реальному восстановлению человеческого сердца», — заявил директор сердечно-сосудистой регенеративной медицины в Mount Sinai Хина Чоудри.