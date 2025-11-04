Ученые из США обнаружили, что сердце человека способно к самовосстановлению

Ученые из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай в Нью-Йорке обнаружили, что человеческое сердце способно к самовосстановлению после приступа или недостаточности, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что ранее не существовало способа вырастить новые клетки сердца после повреждений, поэтому пациенты полагались на лекарства, имплантированные устройства, хирургическое вмешательство или трансплантацию.
Теперь же эксперты обнаружили, что ген, который выключается после рождения, может быть «реактивирован» для создания новых, функционирующих клеток сердца. Ученые достигли этого при помощи инъекции гена «циклина A2» (CCNA2) в поврежденные донорские сердца.
«Наша работа была первой, которая показала, что мы можем регенерировать сердце свиньи после травмы, и теперь мы продвинулись в этой области, продемонстрировав, что даже клетки сердца взрослого человека среднего возраста, которые долгое время считались неспособными к делению, могут быть возвращены к созданию новых, функциональных клеток. Это смещает парадигму от управления симптомами к реальному восстановлению человеческого сердца», — заявил директор сердечно-сосудистой регенеративной медицины в Mount Sinai Хина Чоудри.
По ее словам, для эксперимента использовались сердца от доноров в возрасте 21, 41 и 55 лет. У двух пожилых пациентов клетки в органе стали делиться, а затем вели себя как полноценные, здоровые клетки.
Чоудри добавила, что команда работала над исследованием почти два десятилетия.
