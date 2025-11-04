Ричмонд
Ростовский психолог поделилась рецептом защиты от осенней апатии

Психолог из Ростова рассказала, как победить осеннюю хандру.

Источник: Комсомольская правда

В межсезонье на человека нередко наваливается усталость и апатия. Если объективных причин для этого нет, тогда это обычная осенняя хандра. Ростовский психолог Полина Шаповалова рассказала в социальных сетях, как с ней бороться.

Специалист советует спать не менее восьми часов в сутки, чтобы обеспечить организм необходимыми ресурсами. Также полезно наполнить свои дни дружескими встречами, походами в кино, в театр, на выставки.

— Фиксируйте «вашу осень» — делайте фото и коллажи, замечайте пеструю палитру пейзажей и засыпающей природы, — советует психолог.

Осенью стоит посвятить время дополнительному уходу за собой. Привести в порядок иссушенные летним солнцем волосы и кожу с помощью питательных масок. А если записаться на танцы, то можно получить новый навык, добавить в жизнь физическую нагрузку, улучшить пластику и познакомиться с новыми людьми.

— Относитесь к себе бережно и с пониманием. Балуйте себя приятными мелочами: теплой ванной с пеной, ароматным чаем или какао. Согласно исследованиям, люди, которые держат в руках кружку с горячим напитком становятся добрее и дружелюбнее.

Ну, а если тоска не отступает — можно вести дневник и выплескивать свои эмоции на бумагу.

