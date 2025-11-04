Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России выросло число регионов, где граждане получают свыше 100 тысяч рублей: кто возглавил рейтинг

ЕМИСС: В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

За год количество российских регионов, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, увеличилось. Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, в августе таких субъектов было 12. Годом ранее их насчитывалось только 10.

Среднемесячный доход россиян в конце лета достиг 92,9 тысячи рублей. За год этот показатель вырос более чем на 10 тысяч рублей. Лидером остается Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 193 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 173 тысячи рублей. Столица России сохранила третью позицию с показателем в 161 тысячу рублей.

В перечень регионов- «стотысячников» также вошли Магаданская область, Камчатский и Сахалинский края. Высокие доходы зафиксированы в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Саха (Якутия). Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области также показали результат выше 100 тысяч рублей.

KP.RU ранее писал о сферах в России, где больше всего платят студентам. Известно, что самые высокие зарплаты для учащихся предлагались в транспортной и логистической области.