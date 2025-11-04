В России выросло число регионов, где граждане получают свыше 100 тысяч рублей: кто возглавил рейтинг

Среднемесячный доход россиян в конце лета достиг 92,9 тысячи рублей. За год этот показатель вырос более чем на 10 тысяч рублей. Лидером остается Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 193 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 173 тысячи рублей. Столица России сохранила третью позицию с показателем в 161 тысячу рублей.