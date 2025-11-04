В России выросло число регионов, где граждане получают свыше 100 тысяч рублей: кто возглавил рейтинг

За год количество российских регионов, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, увеличилось. Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, в августе таких субъектов было 12. Годом ранее их насчитывалось только 10.
Среднемесячный доход россиян в конце лета достиг 92,9 тысячи рублей. За год этот показатель вырос более чем на 10 тысяч рублей. Лидером остается Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 193 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 173 тысячи рублей. Столица России сохранила третью позицию с показателем в 161 тысячу рублей.
В перечень регионов- «стотысячников» также вошли Магаданская область, Камчатский и Сахалинский края. Высокие доходы зафиксированы в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Саха (Якутия). Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области также показали результат выше 100 тысяч рублей.
