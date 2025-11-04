Священники в День народного единства провели службу для бойцов «Днепра»

ГЕНИЧЕСК, 4 ноя — РИА Новости. Военные священники провели службу для бойцов, действующих на Каховском направлении, сообщили в Министерстве обороны.
«Провели службу, проповедь, напутствовали на ратный труд и причастили десантников на каховском направлении в Херсонской области. Военнослужащие воздушно-десантных войск из состава группировки войск “Днепр” и в праздничные дни продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Военные священники постоянно находятся в десантных подразделениях «Днепра», где совершают молебны и другие религиозные обряды для верующих из числа личного состава Вооруженных сил.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.