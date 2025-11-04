В Ташкенте наградили медалистов Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025

«Спортсмены, завоевавшие 81 медаль и занявшие второе место в общекомандном зачете на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025, и их тренеры были награждены предусмотренными государством денежными премиями на церемонии, прошедшей в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана», — говорится в сообщении.