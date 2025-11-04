Украинские силы перебросили на сумское направление прошедший обучение в Великобритании 2-й батальон 1004-й отдельный бригады охраны и обслуживания. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Там отметили, что этот батальон украинской армии еще не до конца восстановился после больших потерь в Харьковской области.
«Военнослужащие батальона проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области», — указывают авторы Telegram-канала.
Ранее стало известно о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Садков Сумской области.
Также сообщалось, что ВСУ сдаются в Харьковской области из-за тяжелого положения.