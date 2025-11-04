В Иркутской области за неделю выявили 29 случаев гриппа

За последнюю неделю в Иркутской области выявлено 29 случаев заболевания гриппом. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, несмотря на это, общий показатель заболеваемости в регионе остается на 41,3% ниже установленного эпидемического порога.
— В области продолжается прививочная кампания против гриппа, привито 749010 человек, — поделились в ведомстве.
Медики напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гриппа, позволяющим подготовить иммунную систему к встрече с вирусом и снизить риск развития осложнений. Специалисты рекомендуют жителям региона соблюдать основные меры предосторожности: использовать маски в общественных местах, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, проводить влажную уборку и проветривание помещений, вести здоровый образ жизни. При появлении первых симптомов заболевания необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.