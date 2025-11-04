Блогера Гусейна Гасанова вновь объявили в федеральный розыск

Блогера Гусейна Гасанова, который обвиняется в отмывании денег, вновь объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы Министерства внутренних дел России.
По информации ведомственной базы, блогер Гасанов переобъявлен в розыск.
«Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в сообщении МВД.
Ранее блогер был заочно арестован в России и объявлен в розыск. По версии следствия, в 2019—2021 годы он скрыл от налоговой службы более 170 миллионов рублей, из которых 20 млн незаконно легализовал. Его обвиняют в неуплате налогов, а также в отмывании денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Позднее Гасанов сообщал, что, с его слов, заплатил все налоги и штрафы в России на сумму около 320 млн рублей.