Топ-5 главных новостей в Молдове 4 ноября 2025: Почему налог на все покупки на Temu, Joom и AliExpress не спасет молдавского производителя; в Кишиневе — скандал между семьями Кучук и Ботгрос; в Молдо

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 4 ноября 2025:

1. Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.

2. Наркотиков — не было: Друг Андреи Кучук опроверг слова родителей о смерти их дочери в ночном клубе Кишинева — все случилось внезапно.

3. Бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков о скандале между семьями Кучук и Ботгрос: «Нет необходимости расследовать причину смерти 17-летней Андреи Кучук — это бесполезно и принесет только страдания».

4. После аномальной жары в Молдову идёт похолодание: Уже к концу недели ожидается всего +5 градусов.

5. Должны платить почти в два раза меньше: Тариф на газ в Молдове — самый высокий в Европе, хотя реальных оснований для этого нет — эксперт.