Овчинский: в ЮВАО построили три дома для реализации программы реновации

В сентябре в ЮВАО столицы завершилось строительство трех новых жилых комплексов в рамках программы реновации. По информации Владислава Овчинского, министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, в этих домах предусмотрено более 700 квартир с готовой отделкой. Общая площадь жилых помещений составляет свыше 41 тысячи квадратных метров.
«Для маломобильных жильцов адаптировано 11 квартир: в них широкие коридоры и проемы, увеличена площадь кухонь, санузлов и лоджий. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство: во дворе каждого дома оборудованы детская и спортивная площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом с новостройками находится метро “Кузьминки” и станция “Люблино” второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), а также школы, детские сады, прогулочные скверы и парки», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
На первых этажах предусмотрены вестибюли с высокими потолками и широкими коридорами, что позволит эффективно разделить потоки жильцов. Кроме того, в домах есть специальные помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов.
Создана безбарьерная среда: жильцы смогут беспрепятственно перемещаться от двора до квартиры, не сталкиваясь с порогами или ступенями. Современные лифты и удобная навигация обеспечат комфортное передвижение для всех жителей, включая пожилых людей и родителей с маленькими детьми.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила, что в июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и Джанкойском проезде начали переселение в новый жилой комплекс на Чечерском проезде, дом 28, корпуса 1 и 2. На данный момент новоселье отпраздновали 119 семей.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы реализации этой программы.