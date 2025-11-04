Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День коренных малочисленных народов и День языков народов начнут отмечать в России

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 ноября, указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 ноября, указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.

Согласно документу, эти торжества призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны. Оба указа вступают в силу с момента подписания, следует из документа.

Новый профессиональный праздник — День работника суда — будет из года в год отмечаться в России 5 ноября. Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда».

Кроме того, в России появится еще один новый профессиональный праздник — День сварщика. Он будет отмечаться в последнюю пятницу мая.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что новогодние праздники в 2026 году станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней.

4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне отдыхают сразу несколько дней. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше