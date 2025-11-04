День коренных малочисленных народов и День языков народов начнут отмечать в России

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 ноября, указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.
Согласно документу, эти торжества призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны. Оба указа вступают в силу с момента подписания, следует из документа.
Новый профессиональный праздник — День работника суда — будет из года в год отмечаться в России 5 ноября. Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда».
Кроме того, в России появится еще один новый профессиональный праздник — День сварщика. Он будет отмечаться в последнюю пятницу мая.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что новогодние праздники в 2026 году станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней.
4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне отдыхают сразу несколько дней. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».