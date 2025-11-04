Путин, Мишустин и Комаров поздравили жителей Башкирии с Днем народного единства

Высшие должностные лица Российской Федерации поздравили жителей Башкирии по случаю Дня народного единства. Об этом рассказала пресс-служба администрации главы республики.
В своем обращении президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг созидательных идей. Глава государства отметил, что сбережение народного единства остается незыблемым ориентиром и надежным залогом развития страны.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении отметил, что 4 ноября россияне отдают дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году и положившим конец Смутному времени. Глава федерального правительства подчеркнул, что многовековые традиции патриотизма и гражданской ответственности объединяют народы России вокруг общих целей.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в своем обращении указал, что фундамент единения народа составляют традиции предков, взаимовыручка, патриотизм и сильное государство.
