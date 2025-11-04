В Китае запустили производство будущего: с конвейера сошел первый летающий автомобиль

Китайская компания XPeng Aridge, ранее известная как AeroHT, приступила к пробной сборке инновационных транспортных средств. На новом заводе началось производство автомобилей с летающим модулем под названием Land Aircraft Carrier. Об этом сообщил сам производитель, отметив, что первая машина уже сошла с конвейера.
Производственные мощности расположены в районе Хуанпу города Гуанчжоу. Площадь предприятия составляет 120 тысяч квадратных метров. Проектная мощность завода позволяет выпускать до 10 тысяч летательных модулей ежегодно, однако на начальном этапе объемы будут вдвое меньше.
При полной загрузке конвейер сможет производить один летательный аппарат каждые 30 минут. Серийное производство и поставки потребителям компания планирует начать в следующем году.
Land Aircraft Carrier представляет собой шестиколесный электромобиль-фургон, в задней части которого размещен летательный модуль. Аппарат оснащен шестью винтами и управляется через мобильное приложение. Конструкция фюзеляжа и лопастей выполнена из прочного и легкого углепластика. Наземный транспорт выполняет функцию зарядной станции для летающего модуля.
Ранее основатель компании Tesla Илон Маск сообщил о планах продемонстрировать прототип летательного аппарата, концептуально схожего с автомобилем, в течение 2025 года. Обсуждение изначально касалось давно анонсированного второго поколения электромобиля Roadster, однако Маск неожиданно переключил внимание на перспективную разработку летающей машины.