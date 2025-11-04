В Китае запустили производство будущего: с конвейера сошел первый летающий автомобиль

Китайская компания XPeng Aridge, ранее известная как AeroHT, приступила к пробной сборке инновационных транспортных средств. На новом заводе началось производство автомобилей с летающим модулем под названием Land Aircraft Carrier. Об этом сообщил сам производитель, отметив, что первая машина уже сошла с конвейера.