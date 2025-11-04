Для юных москвичей подготовили викторину к 110-летию киностудии Горького

Вопросы для подростков 11−13 лет также затрагивают исторические моменты, например, как именовали кино без звука и в честь кого была названа улица, на которой находится киностудия. Кроме того, ребята узнают о возможностях обучения в детском кинокампусе, где готовят будущих режиссеров, сценаристов, операторов и не только. Цель викторины — показать подрастающему поколению кинематограф не только как развлечение, но и как сложный производственный процесс, а также вдохновить на собственные эксперименты и первые шаги в изучении профессий в этой сфере.