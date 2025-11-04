Для юных москвичей подготовили викторину к 110-летию киностудии Горького

Викторину, посвященную 110-летию киностудии Горького, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Всего подготовлено три викторины, адаптированных для детей разных возрастов. Самые юные участники шести-семи лет совершат увлекательное путешествие в мир сказок, снятых на киностудии Горького, узнают о костюмах волшебных героев, которые хранятся в музее киностудии, а также о закулисных традициях. Школьники 8−10 лет смогут глубже погрузиться в историю студии: они узнают об основании товарищества «Русь», о том, кто снимался в первых фильмах и зачем нужны были павильоны с прозрачными стенами.
Вопросы для подростков 11−13 лет также затрагивают исторические моменты, например, как именовали кино без звука и в честь кого была названа улица, на которой находится киностудия. Кроме того, ребята узнают о возможностях обучения в детском кинокампусе, где готовят будущих режиссеров, сценаристов, операторов и не только. Цель викторины — показать подрастающему поколению кинематограф не только как развлечение, но и как сложный производственный процесс, а также вдохновить на собственные эксперименты и первые шаги в изучении профессий в этой сфере.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.