В Чувашии прошел интенсив для директоров школ и руководителей

Кроме того, на одной из площадок совместно с Движением первых прошел чемпионат по оказанию первой помощи. Интенсив также включал в себя выставку-дегустацию школьных блюд. Участники смогли оценить качество 12-дневного цикличного меню. Это мероприятие привлекло внимание к вопросам здорового питания и его влияния на учебный процесс.