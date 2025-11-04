В Чувашии прошел интенсив для директоров школ и руководителей

Интенсив для директоров школ и руководителей управлений образованием состоялся в Чувашской Республике по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики региона.
На мероприятии особое внимание было уделено естественнонаучным дисциплинам. Участники делились опытом, изучали лучшие практики и тестировали новые инструменты, такие как МАХ и «Алгоритмика». Дискуссии о возможностях внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс открыли новые горизонты для создания инновационных подходов. Эти изменения позволяют сделать обучение более доступным и эффективным.
Кроме того, на одной из площадок совместно с Движением первых прошел чемпионат по оказанию первой помощи. Интенсив также включал в себя выставку-дегустацию школьных блюд. Участники смогли оценить качество 12-дневного цикличного меню. Это мероприятие привлекло внимание к вопросам здорового питания и его влияния на учебный процесс.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.