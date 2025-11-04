Омские инспекторы пресекли ввоз сотен партий зараженной продукции

Объём проконтролированного ввоза составил около 60 тысяч тонн, что в три раза превышает показатели прошлого года.
Основной объем поставок (93%) пришелся на Узбекистан. В продукции выявили шесть видов опасных организмов, включая вирус коричневой морщинистости томатов и восточную плодожорку. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зафиксировано всего 88 таких случаев. Все обнаружения подтверждены лабораторно.
Рост выявлений связан с увеличением объемов импорта и усилением контроля. Для обеспечения фитосанитарной безопасности 26 партий зараженных товаров уничтожили, а 76 партий прошли фумигацию перед допуском на рынок. Это позволило не допустить проникновения опасных вредителей на территорию региона.
