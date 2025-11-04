Омские инспекторы пресекли ввоз сотен партий зараженной продукции

Основной объем поставок (93%) пришелся на Узбекистан. В продукции выявили шесть видов опасных организмов, включая вирус коричневой морщинистости томатов и восточную плодожорку. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зафиксировано всего 88 таких случаев. Все обнаружения подтверждены лабораторно.