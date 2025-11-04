Жителей Челябинской области поздравили с Днём народного единства

В Челябинской области сегодня, 4 ноября, отмечается Всероссийский праздник — День народного единства. По этому случаю в регионе запланированы культурные, общественные и спортивные мероприятия. Поздравления южноуральцам направил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Сплочённость нашего народа всегда была и остается ключевым фактором для развития всей страны. Наше единство выражается в глубокой любви к Родине, уважении к ее истории и великим предкам. Каждый из нас готов стоять на защите Отечества и обеспечивать будущее для наших детей», — говорится в обращении.
Главные события развернутся в парке имени Гагарина, где с 13:00 начнется концертная программа «Россия объединяет» с выступлениями творческих коллективов.
Одновременно в Театре ЧТЗ состоится гала-концерт фестиваля «Соцветие дружное Урала», а в историческом музее продолжает работать выставка из Музеев Московского Кремля. Горожан также приглашают на гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Синегорье».
Завершится праздник танцевальным вечером для старшего поколения в Центральном парке. Он пройдёт с 16:00 до 18:00 на летней сцене.