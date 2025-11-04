Как не потерять квартиру по своей вине?

Мне согласились занять деньги только на условии оформления договора купли-продажи квартиры. Пояснили, что это просто формальность, и что сейчас часто дают займы на таких условиях, мера нужна исключительно для подстраховки того, кто даёт взаймы, и если я возвращаю долг, как положено, никто мою квартиру не тронет. Но всё равно хочу проконсультироваться — это на самом деле безопасно? А. Громова, Волгоград.
"Это опасно, и даже очень, — объясняет эксперт по финансовой грамотности Лариса Пронькина. — Приведу вам один пример из практики, который многое объясняет, и вы сами сделаете выводы. Одна женщина срочно нуждалась в деньгах и получила их у частного лица под проценты. Ей дали 100 тысяч рублей, но под залог квартиры. Женщина подписала документы и получила деньги. При этом залог был оформлен договором купли-продажи… Её тоже заверили, что всегда так делается, и Росреестр такие документы принял. А всего через две недели кредиторы позвонили и сообщили, что ей нужно вернуть долг с процентами (уже 240 тысяч) или продадут квартиру.
Куда было деваться? Женщина отдала деньги, потом ещё, но в итоге всё равно не справилась с платежами и получила иск о выселении. Выяснилось, что квартиру продали.
Тогда она обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Но ничего отменить в суде пострадавшая не смогла: ей не удалось доказать факт обмана. По документам она просто продала свою квартиру и получила полную её стоимость".
Так что не стоит выставлять квартиру как залог, как бы вас не уверяли займодавцы в безопасности сделки. Берегите своё имущество, силы и нервы.