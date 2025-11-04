Как не потерять квартиру по своей вине?

"Это опасно, и даже очень, — объясняет эксперт по финансовой грамотности Лариса Пронькина. — Приведу вам один пример из практики, который многое объясняет, и вы сами сделаете выводы. Одна женщина срочно нуждалась в деньгах и получила их у частного лица под проценты. Ей дали 100 тысяч рублей, но под залог квартиры. Женщина подписала документы и получила деньги. При этом залог был оформлен договором купли-продажи… Её тоже заверили, что всегда так делается, и Росреестр такие документы принял. А всего через две недели кредиторы позвонили и сообщили, что ей нужно вернуть долг с процентами (уже 240 тысяч) или продадут квартиру.