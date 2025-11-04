Ричмонд
В России появились новые праздники: указ подписал президент

Путин утвердил два новых праздника в России.

Источник: Комсомольская правда

В России появились два новых праздника, их утвердил президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствуют соответствующие указы главы государства, появившиеся на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документам, новые праздники в России будут отмечать 30 апреля и 8 сентября. Речь идет о Дне коренных малочисленных народов РФ и Дне языков народов РФ. Указы вступили в силу с момента их подписаний.

«В целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов… в целях сохранения и поддержки языков народов РФ», — говорится в указе главы государства.

Между тем, сообщалось о планах учредить новый профессиональный праздник — День сварщика. Его предлагают отмечать в конце весны. Распоряжение о законодательном закреплении дня дал премьер-министр России Михаил Мишустин.