Матвиенко: сила России заключена в человечности

Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и подчеркнула важность сохранения и укрепления традиций патриотизма.
«Этот праздник имеет глубокие исторические корни», — отметила Матвиенко в своем обращении. «В истории нашей страны есть множество примеров, когда сплоченность народа помогала сохранить и защитить государство, а также открывала новые этапы его развития».
Она привела в пример победу ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами. «Этот бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле и общей ответственностью за её будущее, помог спасти Российское государство от распада», — сказала спикер.
Матвиенко также подчеркнула, что забота об Отечестве является долгом, который предки передали потомкам. «Сегодня наша главная цель — беречь и приумножать традиции патриотизма, культурное наследие и делать всё возможное для процветания России», — заключила она.
Ранее сообщалось, что 4 ноября в Кремле состоится церемония вручения премий и государственных наград.