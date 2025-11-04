Матвиенко: сила России заключена в человечности

Она привела в пример победу ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами. «Этот бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле и общей ответственностью за её будущее, помог спасти Российское государство от распада», — сказала спикер.