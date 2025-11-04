Ричмонд
Матвиенко: сила России заключена в человечности

Следует беречь и приумножать вековые традиции патриотизма, заявила спикер Совета Федерации.

Источник: Аргументы и факты

Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства и подчеркнула важность сохранения и укрепления традиций патриотизма.

«Этот праздник имеет глубокие исторические корни», — отметила Матвиенко в своем обращении. «В истории нашей страны есть множество примеров, когда сплоченность народа помогала сохранить и защитить государство, а также открывала новые этапы его развития».

Она привела в пример победу ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами. «Этот бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле и общей ответственностью за её будущее, помог спасти Российское государство от распада», — сказала спикер.

Матвиенко также подчеркнула, что забота об Отечестве является долгом, который предки передали потомкам. «Сегодня наша главная цель — беречь и приумножать традиции патриотизма, культурное наследие и делать всё возможное для процветания России», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Кремле состоится церемония вручения премий и государственных наград.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
