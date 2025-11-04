«Угрожают арестом родителей и просят собрать все сбережения». МВД предупредило о новой схеме мошенников в Беларуси

Как только подростки отправляли информацию, то с ними сразу связывался незнакомец в камуфляжной одежде и начинал обвинять в распространении секретной информации. После этого приходило еще одно сообщение якобы от следователя — он пугал уголовной ответственностью, а также угрожал арестом родителей.