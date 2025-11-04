«Угрожают арестом родителей и просят собрать все сбережения». МВД предупредило о новой схеме мошенников в Беларуси

МВД сказало, что в Беларуси мошенники придумали новую схему с обманом школьников. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Внимание: мошенники “обрабатывают” детей. Телефонные аферисты используют новую схему обмана», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что жертвами уже стали минские школьники 12 и 13 лет. Так, с несовершеннолетними в интернете знакомилась «девочка», предлагала дружить, а затем просила прислать геолокацию для встречи.
Как только подростки отправляли информацию, то с ними сразу связывался незнакомец в камуфляжной одежде и начинал обвинять в распространении секретной информации. После этого приходило еще одно сообщение якобы от следователя — он пугал уголовной ответственностью, а также угрожал арестом родителей.
«Чтобы спасти семью, от детей требовали собрать родительские сбережения и передать их в “Национальный банк” через курьера. В итоге двое малолетних минчан отдали злоумышленникам свыше 50 тысяч рублей в эквиваленте», — рассказали в МВД.
