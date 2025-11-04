Популярный десерт из РФ запретили продавать в Беларуси из-за кишечной палочки. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
В ведомстве отметили, что речь идет про сырный пирог «Чизкейк с грушей и шоколадом». Его производителем является компания «Гурманов» (Ульяновск, Россия). При проверке выяснилось, что в десерте завышено количество (в 11 000 раз) мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Кроме того, он содержит недопустимые бактерии группы кишечных палочек (колиформы). Названный десерт запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 31 октября.
Госстандарт запретил продавать российский десерт в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
Тем временем два вида российского мороженого попали под запрет в Беларуси.
Кстати, Госстандарт Беларуси запретил сразу две российские замороженные овощные смеси из-за кишечной палочки и других нарушений.
А еще Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан.