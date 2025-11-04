Популярный десерт из РФ запретили продавать в Беларуси из-за кишечной палочки

В ведомстве отметили, что речь идет про сырный пирог «Чизкейк с грушей и шоколадом». Его производителем является компания «Гурманов» (Ульяновск, Россия). При проверке выяснилось, что в десерте завышено количество (в 11 000 раз) мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Кроме того, он содержит недопустимые бактерии группы кишечных палочек (колиформы). Названный десерт запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 31 октября.