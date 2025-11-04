Ричмонд
В Шотландии на берег выбросилась 4-метровая акула

Ученые обеспокоены поведением акул в Великобритании.

Огромная 4-метровая акула выбросилась на берег в Портгордоне, Морей, Шотландия, ее обнаружили местные жители, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что ученые обеспокоены таким поведением, потому что оно не свойственно для акул. Кроме того, около двух недель назад в Шотландии выбросило на берег синюю акулу и акулу-могильника.

«Мы провели вскрытие тела самца гигантской акулы, которое, по сообщениям, выбросило на берег в Портгордоне. Эта акула была ещё неполовозрелой. Когда этот вид достигает зрелости, его длина может быть в два раза больше, чем у этой особи», — заявили ученые из Shark and Skate Scotland.

По их словам, они пока не могут понять, почему животное так поступило, его организм был в норме.

Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования.

