В Шотландии на берег выбросилась 4-метровая акула

«Мы провели вскрытие тела самца гигантской акулы, которое, по сообщениям, выбросило на берег в Портгордоне. Эта акула была ещё неполовозрелой. Когда этот вид достигает зрелости, его длина может быть в два раза больше, чем у этой особи», — заявили ученые из Shark and Skate Scotland.