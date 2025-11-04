Челябинский завод увеличит выпуск стальных резервуаров

Завод энергоэффективного и емкостного оборудования («ЗЭОТЭК») в Челябинске увеличит выпуск стальных резервуаров в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в фонде развития промышленности Челябинской области.
Предприятие модернизирует токарный, сборочный и сварочный участки, чтобы повысить эффективность линии выпуска своего главного продукта — резервуаров вертикальных стальных. Наблюдательный совет фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области одобрил компании льготный заем на эти цели по программе «Проекты развития». Средства направят на закупку роботизированного сварочного комплекса, вертикального сверлильного станка с ЧПУ, сборочного стенда и трех сварочных полуавтоматов.
«Сейчас мы активно расширяемся, но, как многие другие компании, столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров, что существенно тормозит наши планы. Решение мы видим в автоматизации производственных процессов. Мероприятие это не простое и очень затратное, а в текущих экономических условиях свободных средств у предприятия не так много. Взвесив все, мы решили обратиться за поддержкой к нашим проверенным партнерам, в региональный ФРП. Модернизация мощностей уже идет. По ее итогам рассчитываем увеличить доходность основного производства в среднем на 15 процентов», — подчеркнула проектный менеджер компании «ЗЭОТЭК» Оксана Зинина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.