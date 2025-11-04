Челябинский завод увеличит выпуск стальных резервуаров

«Сейчас мы активно расширяемся, но, как многие другие компании, столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров, что существенно тормозит наши планы. Решение мы видим в автоматизации производственных процессов. Мероприятие это не простое и очень затратное, а в текущих экономических условиях свободных средств у предприятия не так много. Взвесив все, мы решили обратиться за поддержкой к нашим проверенным партнерам, в региональный ФРП. Модернизация мощностей уже идет. По ее итогам рассчитываем увеличить доходность основного производства в среднем на 15 процентов», — подчеркнула проектный менеджер компании «ЗЭОТЭК» Оксана Зинина.