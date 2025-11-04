В двух школах Калининграда открылись таможенные классы

Таможенные классы начали работать в школах № 24 и 28 в Калининграде в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Обучение для школьников таможенных классов организуют на базе Западного филиала РАНХиГС. Практические занятия будут проводить должностные лица функциональных подразделений Калининградской областной таможни с использованием ее материально-технической базы. Школьники изучат основы внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования через деловые игры, мастер-классы, кейсы и проектную работу вместе с экспертами таможни и логистических компаний. Особое внимание будет направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
«Каждый год мы увеличиваем количество направлений, чтобы включить в профориентационную деятельность как можно больше востребованных в регионе профессий. С этого учебного года у нас ведется работа по 12 направлениям: агротехнологическому, туристическому, психолого-педагогическому, космическому, медицинскому, судостроительному, театральному, инженерно-железнодорожному, медиа и физико-математическому в рамках атомклассов. Кроме таможенных классов, в этом учебном году открыли еще строительное направление», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.