В двух школах Калининграда открылись таможенные классы

«Каждый год мы увеличиваем количество направлений, чтобы включить в профориентационную деятельность как можно больше востребованных в регионе профессий. С этого учебного года у нас ведется работа по 12 направлениям: агротехнологическому, туристическому, психолого-педагогическому, космическому, медицинскому, судостроительному, театральному, инженерно-железнодорожному, медиа и физико-математическому в рамках атомклассов. Кроме таможенных классов, в этом учебном году открыли еще строительное направление», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.