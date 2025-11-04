Ричмонд
Завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске: завораживающие фото спортсменов

В Красноярске успешно завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования собрали ведущих спортсменов страны, включая как молодых дебютантов, так и титулованных фигуристов.

21

Победители этапа:

Женщины: Алиса Двоеглазова (золото), Анна Ляшенко (серебро), Елизавета Куликова (бронза)Мужчины: Николай Угожаев (золото), Григорий Фёдоров (серебро), Александр Мельников (бронза)Танцы: Александра Степанова/Иван Букин (золото)Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (золото).

Особенностью этапа стала смелая попытка Бойковой и Козловского выполнить четверной выброс — элемент, который не исполняется на официальных соревнованиях другими спортивными парами мира. Соревнования прошли при полных трибунах ледового дворца «Кристалл Арена».