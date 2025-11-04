В Знаменском районе Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Жители Знаменского района проводили в последний путь земляка Александра Дьяконова. Наш земляк погиб 17 августа 2025 года в ходе специальной военной операции. Ему было 39 лет.
Как сообщили в районной администрации, Александр родился 18 декабря 1985 года в селе Шухово. На СВО он проявил мужество и героизм, до последнего дня защищая интересы Родины.
Информация о его мирной профессии и наличии семьи официально не разглашается.
Церемония прощания прошла 2 ноября. Местные жители, представители власти и односельчане почтили память героя и выразили соболезнования его близким.