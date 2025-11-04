Ричмонд
Робот-хирург помог пермячке вернуть органы на место

Пищеварение у пациентки происходило «в груди».

Источник: Отделение хирургии Сеченовского Университета

В Сеченовском университете робот-хирург помог 77-летней пермячке. Женщина обратилась к врачам с жалобами на одышку. Она считала, что у нее проблемы с сердцем. Но с помощью компьютерной томографии медики обнаружили, что у нее органы брюшной полости оказались полностью смещены в грудную клетку.

— Пищеварение у пациентки буквально происходило «в груди», — рассказали в Сеченовском университете. — Причина — гигантская грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, возникшая с возрастом. Исправить такую ситуацию можно только хирургически.

Для устранения аномалии была проведена операция с помощью робота-ассистента. Через четыре небольших прокола органы были аккуратно возвращены на свои места. И уже через несколько дней женщина восстановилась и вернулась к привычной жизни.

— Робот-ассистированная хирургия — не футуризм, а рабочий инструмент, — уверены медики.