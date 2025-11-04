Робот-хирург помог пермячке вернуть органы на место

В Сеченовском университете робот-хирург помог 77-летней пермячке. Женщина обратилась к врачам с жалобами на одышку. Она считала, что у нее проблемы с сердцем. Но с помощью компьютерной томографии медики обнаружили, что у нее органы брюшной полости оказались полностью смещены в грудную клетку.