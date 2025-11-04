6 ноября в Уфе перекроют парковку перед парком Победы

В Уфе из-за торжественной церемонии возложения цветов в рамках III Всероссийского слета «Хранители истории» закроют парковку на участке улицы Комарова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
6 ноября парковочные места перед парком Победы будут перекрыты с 07:00 до 13:00. Власти столицы Башкирии обратились к жителям и гостям города с просьбой учитывать это ограничение при планировании поездок.
