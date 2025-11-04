Темнеет раньше — ужинать придется при свечах: Сотни жителей Кишинева останутся на весь день без электричества — публикуем адреса

Жители Буюкан и Чекан сегодня останутся без электричества.
Публикуем список адресов, где во вторник запланированы отключения.
Буюканы:
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
Ул. Н. Милеску-Спэтару, 47, 47A, 49, 51, 53, 55, 57, 999 — с 09:00 до 17:00.
