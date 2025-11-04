В Ростовской области 4 ноября ожидаются заморозки до −5. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра, во вторник, 4 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер прогнозируется юго-восточный 6−11 м/с, местами его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем составит +9…14, ночью + 2…7, при прояснениях до −2, в северо-восточных районах до −5.
С 6−7 ноября температура днем на севере области ожидается около нуля градусов. В Ростове +4…+6, а в центральных и восточных районах +3…+5.
Такая погода продержится до 8 ноября, после чего температура начнет расти. В последние дни первой декады воздух прогреется до +7…+12 градусов.
