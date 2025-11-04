В Москве благоустроили территорию около транспортного хаба «Домодедовская»

Территорию около транспортного хаба «Домодедовская» благоустроили в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Работы прошли у станции метро «Домодедовская», а также возле части дублеров Каширского шоссе и Орехового бульвара. Там убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 13 км. Дополнительно специалисты проложили на территории ливневую систему. В ходе работ они также обновили более 46 тыс. кв. м покрытия на тротуарах, 65,4 тыс. кв. м на проезжей части и во внутридворовых проездах и обустроили парковочные карманы.
Также там установили почти 550 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, на нерегулируемых пешеходных переходах организовали контрастное освещение, заменили устаревшие остановочные павильоны. Кроме того, на прилегающих к транспортному хабу территориях разбили почти 115 тыс. кв. м газона и высадили 185 деревьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.