В Москве благоустроили территорию около транспортного хаба «Домодедовская»

Работы прошли у станции метро «Домодедовская», а также возле части дублеров Каширского шоссе и Орехового бульвара. Там убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 13 км. Дополнительно специалисты проложили на территории ливневую систему. В ходе работ они также обновили более 46 тыс. кв. м покрытия на тротуарах, 65,4 тыс. кв. м на проезжей части и во внутридворовых проездах и обустроили парковочные карманы.