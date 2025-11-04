СК: более 70 человек добровольно остались жить в Судже Курской области

Больше 70 человек добровольно остались жить в Судже Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александра Глухарева.
По его словам, большинство из оставшихся граждан Суджи — это люди пожилого возраста, которые никак не могут оставить свои дома.
«Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте», — заявил он.
Он также добавил, что гражданам, которые остались в населенном пункте, продолжают оказывать гуманитарную и социальную помощь.
Между тем, на днях сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев сообщил, что тела 300 мирных граждан Суджи в Курской области, убитых ВСУ, были вывезены и переданы их семьям.