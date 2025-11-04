Ричмонд
В Британии подростка посадили в тюрьму после изнасилования 89-летних женщин

Подросток из Великобритании признан виновным в изнасиловании четырех пенсионерок.

Королевский суд Суонси приговорил к 7 годам лишения свободы 18-летнего Джимми Тоуза за изнасилование четырех пенсионерок — 63, 85, и двоих 89 лет, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, Тоуз, которому на момент совершения преступлений было 17 лет, представлялся медработником, массажистом или мойщиком окон и проникал в дома к жертвам, там он совершал насилие над ними и уходил.

Поймал Тоуза офицер полиции, который прибыл на место преступления после обращения в правоохранительные органы 63-летней жертвы. Подросток пытался сбежать, но полицейский смог его догнать.

«Это очень серьёзные правонарушения, особенно для такого молодого человека, как вы. Это действительно очень тревожно», — подчеркнул при вынесении приговора судья.

Тоуза занесли в список сексуальных преступников Британии.

Ранее в Британии осудили иностранца, похитившего и изнасиловавшего подростка.