«Из Перми Великой, собрав ратных людей…»: вклад Прикамья в победу над поляками в 1612 году

Из отписки Московскому Патриарху Гермогену из Перми о сборе ратных людей для освобождения Москвы от поляков, 13 марта 1611 года: «…а с Перми Великой, с Чердыни, собрав ратных людей пятьдесят человек с луками и с пищалями, и со всею службою, и дав им наемные деньги на пять месяцев, и написав имена под сею отпискою, отпустили их из Чердыни под Московское государство в сход к боярам и к воеводам, и к ратным людям, которые ныне стоят под Москвою за православную христианскую веру, на богоотступников, и на польских, и на литовских людей…».